İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaq

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 03:44
    Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaq

    Bir həftə ərzində ABŞ prezidenti Donald Trampın İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli və Fələstinin HƏMAS radikal hərəkatının əlində olan girovların azad edilməsini davam etdirən planının birinci mərhələsi başa çatacaq.

    "Report"un məlumatına görə, amerikalı lider bunu Virciniya ştatında ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin şərəfinə keçirilən paradda deyib.

    Tramp qeyd edib ki, o, danışıqlar aparan tərəflərdən tez hərəkətə keçməyi xahiş edi:

    "Vaxt tükənir. Əks halda başqa ssenari üzrə heç kimin görmək istəmədiyi kütləvi qan tökülməsi baş verəcək".

    ABŞ Qəzza
    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    03:44

    Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaq

    Digər ölkələr
    03:21

    Qırğızıstanda güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:46

    Almaniyada hərbi xidmət gələcəkdə məcburi ola bilər

    Digər ölkələr
    02:20

    ABŞ-də "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcək

    Digər ölkələr
    01:40

    Qrossi: Mənim hesabatım İrana hücum üçün səbəb olmayıb

    Region
    01:19

    Almaniyada hakim koalisiyaya daxil olan partiyanın qərargahlarından biri yandırılıb

    Digər ölkələr
    00:50

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub

    Komanda
    00:43

    Rubio Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə növbəti namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:07

    Serbiya Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən gedə biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti