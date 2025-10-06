Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaq
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 03:44
Bir həftə ərzində ABŞ prezidenti Donald Trampın İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli və Fələstinin HƏMAS radikal hərəkatının əlində olan girovların azad edilməsini davam etdirən planının birinci mərhələsi başa çatacaq.
"Report"un məlumatına görə, amerikalı lider bunu Virciniya ştatında ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin şərəfinə keçirilən paradda deyib.
Tramp qeyd edib ki, o, danışıqlar aparan tərəflərdən tez hərəkətə keçməyi xahiş edi:
"Vaxt tükənir. Əks halda başqa ssenari üzrə heç kimin görmək istəmədiyi kütləvi qan tökülməsi baş verəcək".
