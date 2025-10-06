Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

В течение недели подойдет к концу первая фаза плана президента США Дональда Трампа, согласно которому продолжается урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

Трамп отметил, что просит всех "действовать быстро".

"Сейчас время на исходе, поскольку в противном случае при другом сценарии последует такое масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть", отметил он.

Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил.

Израиль объявил, что согласен с этим планом. В ХАМАС также заявили, что готовы вернуть израильской стороне всех живых заложников.