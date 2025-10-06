Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 03:06
    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    В течение недели подойдет к концу первая фаза плана президента США Дональда Трампа, согласно которому продолжается урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников палестинским радикальным движением ХАМАС.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

    Трамп отметил, что просит всех "действовать быстро".

    "Сейчас время на исходе, поскольку в противном случае при другом сценарии последует такое масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть", отметил он.

    Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил.

    Израиль объявил, что согласен с этим планом. В ХАМАС также заявили, что готовы вернуть израильской стороне всех живых заложников.

    Дональд Трамп мирный план по Газе
    Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaq

    Последние новости

    03:44

    В Сиднее мужчина более 100 раз выстрелил из винтовки по людям и авто под своим окном

    Другие страны
    03:44

    В Кыргызстане произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    03:06

    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Другие страны
    02:51

    Мерц считает, что в перспективе военная служба в ФРГ может стать обязательной

    Другие страны
    02:11

    Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса Virginia

    Другие страны
    01:38

    В Германии подожгли один из штабов партии ХСС

    Другие страны
    01:20

    Рубио назвал следующего кандидата от республиканцев на пост президента

    Другие страны
    01:02

    Азербайджан сохранил второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Командные
    00:54

    Гросси: Мой доклад не был причиной атаки нa Иран

    В регионе
    Лента новостей