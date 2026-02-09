"Zirə" "Qalatasaray"ın yetirməsini transfer edib
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 18:48
"Zirə" yeni futbolçuyla anlaşıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, "qartallar" türkiyəli Eren Aydını heyətinə qatıb.
Hücumçuyla cari mövsümün sonuna qədər müqavilə bağlanılıb.
Qeyd edək ki, "Qalatasaray" yetirməsi olan 21 yaşlı oyunçu daha əvvəl ölkəsinin "Niğde Anadolu", "Sarıyer", "Çorum", "Boluspor" və Ukraynanın "Veres" klublarında çıxış edib.
