İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Trampın xüsusi elçisi Türkiyəyə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:21
    Trampın xüsusi elçisi Türkiyəyə səfər edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiv Uitkof noyabrın 19-da Türkiyəyə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində o, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə danışıqlarda iştirak edəcək.

    ABŞ Stiv Uitkoff Volodimir Zelenski
    Спецпосланник Трампа совершит визит в Турцию
    Witkoff to visit Türkiye

    Son xəbərlər

    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    12:45

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    12:40
    Foto

    "AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilib

    Sənaye
    12:40

    Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olub

    Xarici siyasət
    12:36

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    12:35

    Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    12:34

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    12:31
    Foto

    Köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti