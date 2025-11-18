Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Спецпосланник Трампа совершит визит в Турцию

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 12:18
    Спецпосланник Трампа совершит визит в Турцию

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф совершит визит в Турцию 19 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Сообщается, что в рамках визита он примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевым вопросом в ходе обсуждений станет активизация переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.

    Стив Уиткофф США Турция Владимир Зеленский Украина
    Trampın xüsusi elçisi Türkiyəyə səfər edəcək
    Witkoff to visit Türkiye

    Последние новости

    13:06

    Майя Битадзе: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана - возможность для региональной стабильности

    В регионе
    13:03

    Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границе

    Другие страны
    13:02

    Рич Аутзен: TRIPP открывает масштабные возможности для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    12:52

    Объем грузоперевозок по транспортным коридорам Азербайджана за 9 месяцев превысил 24 млн тонн

    Инфраструктура
    12:51

    Flydubai заказывает 150 самолетов Airbus, увеличивая свой флот более чем вдвое

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 22°

    Экология
    12:35

    Требования президента относительно азербайджанского языка будут обсуждаться в Милли Меджлисе

    Наука и образование
    12:30

    В Азербайджане за 9 месяцев 2025 года произошло более 900 ДТП

    Происшествия
    12:29

    Эксперт: Саммит в Вашингтоне стал кульминацией переговоров Баку и Еревана

    Внешняя политика
    Лента новостей