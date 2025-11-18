Спецпосланник Трампа совершит визит в Турцию
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 12:18
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф совершит визит в Турцию 19 ноября.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что в рамках визита он примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевым вопросом в ходе обсуждений станет активизация переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса.
