Гулу Магеррамли: Пособий по правилам азербайджанского языка недостаточно

Пособий по правилам азербайджанского языка недостаточно.

Как сообщает Report, об этом заявил член комиссии по языку Совета прессы Гулу Магеррамли на расширенном заседании организации.

Он подчеркнул важность уделения большего внимания практическим аспектам языка:

"Для грамотного письма и устной речи на азербайджанском языке необходимо хорошо знать правила. Хотя система пунктуации не является абсолютно стабильной ни в одном языке, каждый язык имеет свои устоявшиеся принципы. Поэтому знаки препинания следует использовать правильно. Также отмечу, что пособий по правилам азербайджанского языка недостаточно, а существующие издания слабо популяризируются".

Магеррамли добавил, что в азербайджанском языке есть проблемы с заимствованными словами:

"Неуместное использование заимствованных слов является ошибкой. Считаю, что просветительская деятельность языковой комиссии по нормам азербайджанского языка будет более полезной".