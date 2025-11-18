Зеленский завтра отправится в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября совершит визит в Турцию, где пройдут ключевые переговоры, направленные на усиление международной поддержки и приближение окончания войны.

Как передает Report об этом он написал в соцсети Х.

"Украина должна каждый день добиваться результатов в отношениях с партнерами. Мы готовимся к возобновлению переговоров и разработали решения, которые предложим нашим партнерам. Сделать все возможное для приближения окончания войны – главный приоритет Украины", - написал он.

Зеленский добавил, что Украина работает над восстановлением обмена военнопленными и "возвращением наших военнопленных домой".