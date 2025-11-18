Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Зеленский завтра отправится в Турцию

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 11:43
    Зеленский завтра отправится в Турцию

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября совершит визит в Турцию, где пройдут ключевые переговоры, направленные на усиление международной поддержки и приближение окончания войны.

    Как передает Report об этом он написал в соцсети Х.

    "Украина должна каждый день добиваться результатов в отношениях с партнерами. Мы готовимся к возобновлению переговоров и разработали решения, которые предложим нашим партнерам. Сделать все возможное для приближения окончания войны – главный приоритет Украины", - написал он.

    Зеленский добавил, что Украина работает над восстановлением обмена военнопленными и "возвращением наших военнопленных домой".

    Украина Владимир Зеленский Турция российско-украинская война
    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Последние новости

    12:02

    Фарид Шафиев: Интерес США к региону Южного Кавказа возрос

    Внешняя политика
    12:02

    В Турции при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 11 человек

    В регионе
    11:59

    Грузия построит новый аэропорт в Тбилиси стоимостью $1,25 млрд

    В регионе
    11:56

    Представитель Госдепа США находится в Грузии для обсуждения "Маршрута Трампа"

    В регионе
    11:55

    Бохари: Азербайджан играет важную роль в обеспечении стабильности региона благодаря геоположению

    Внешняя политика
    11:54

    В Азербайджане к вакцинации от зоонозных заболеваний привлечены около тысячи ветеринаров

    Здоровье
    11:50

    Антикоррупционный суд Армении продлил арест Карапетяну на два месяца

    В регионе
    11:46

    Фархад Мамедов: Конкретные даты визита гражданского общества Армении в Баку уже определены

    Внешняя политика
    11:43

    Зеленский завтра отправится в Турцию

    Другие страны
    Лента новостей