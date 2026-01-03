Венесуэла собирает данные о пострадавших после ударов США

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что американские удары в субботу затронули городскую инфраструктуру по всей стране.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

    По его словам, с американских боевых вертолетов были выпущены ракеты и снаряды, в том числе по военному объекту Форт Тиуна в Каракасе.

    Лопес сообщил, что правительство собирает информацию о погибших и раненых. Он подчеркнул, что Венесуэла "будет сопротивляться присутствию иностранных войск на своей территории".

    "Это вторжение представляет собой величайшее безобразие, которое когда-либо случалось в стране", - добавил министр.

