    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    19 февраля, 2026
    12:55
    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В Армении зарегистрирован первый случай заболевания "лихорадкой чикунгунья".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

    "Пациент заразился в результате укуса комара на Сейшельских островах. В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщили в центре.

    Инкубационный период этого заболевания составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы - высокая температура, сильная боль в суставах, мышечная боль, кожная сыпь, слабость.

    Инфекция передается через укусы комаров. От человека к человеку не передается, специфического лечения не существует.

