Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья
В регионе
- 19 февраля, 2026
- 12:55
В Армении зарегистрирован первый случай заболевания "лихорадкой чикунгунья".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.
"Пациент заразился в результате укуса комара на Сейшельских островах. В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщили в центре.
Инкубационный период этого заболевания составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы - высокая температура, сильная боль в суставах, мышечная боль, кожная сыпь, слабость.
Инфекция передается через укусы комаров. От человека к человеку не передается, специфического лечения не существует.
Последние новости
13:27
Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 10%Бизнес
13:16
Фото
В Джалилабаде простились с шехидом I Карабахской войны Махиром ГулиевымВнутренняя политика
13:13
Новый раунд переговоров по Украине может снова пройти в ЖеневеВ регионе
13:11
Фото
В Гёйчае похоронен шехид I Карабахской войны Вугар Бабаев - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:04
UN-Habitat планирует расширять проекты в Азербайджане после WUF13Внешняя политика
13:03
Грузия в январе существенно увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из АзербайджанаЭнергетика
13:03
Азербайджан сократил импорт грузинских товаров на 8,3%Бизнес
12:55
Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгуньяВ регионе
12:52