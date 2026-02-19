Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

В Армении зарегистрирован первый случай заболевания "лихорадкой чикунгунья".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

"Пациент заразился в результате укуса комара на Сейшельских островах. В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщили в центре.

Инкубационный период этого заболевания составляет от 2 до 12 дней. Основные симптомы - высокая температура, сильная боль в суставах, мышечная боль, кожная сыпь, слабость.

Инфекция передается через укусы комаров. От человека к человеку не передается, специфического лечения не существует.