Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 12:51
Визы для иностранных участников 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, будут бесплатными и упрощенными.
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева на онлайн-брифинге для региональных СМИ по WUF13.
"Для участников визы будут бесплатными. Визы можно будет оформить в посольствах и консульствах в своей стране, либо по прибытии в Баку. Есть также ряд стран, гражданам которых виза для въезда не требуется", - сказала она.
Рзаева подчеркнула, что в рамках WUF13 будет применяться тот же визовый режим, что во время глобальной климатической конференции COP29, которую Азербайджан успешно принял в ноябре 2024 года.
Последние новости
12:55
Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгуньяВ регионе
12:52
Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в БакуИнфраструктура
12:51
Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатнымиВнешняя политика
12:49
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветерЭкология
12:47
Фото
В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жителиВнутренняя политика
12:47
Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повесткиДругие страны
12:44
Фото
Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризмаТуризм
12:42
Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по ГазеДругие страны
12:41