Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

Визы для иностранных участников 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, будут бесплатными и упрощенными.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева на онлайн-брифинге для региональных СМИ по WUF13.

"Для участников визы будут бесплатными. Визы можно будет оформить в посольствах и консульствах в своей стране, либо по прибытии в Баку. Есть также ряд стран, гражданам которых виза для въезда не требуется", - сказала она.

Рзаева подчеркнула, что в рамках WUF13 будет применяться тот же визовый режим, что во время глобальной климатической конференции COP29, которую Азербайджан успешно принял в ноябре 2024 года.