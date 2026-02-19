Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит среднесрочный обзор реализации Новой городской повестки, что станет важным моментом для определения курса на следующее десятилетие - до 2036 года.

Как передает Report, об этом заявила заместитель генсека ООН и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном WUF13 - крупнейшей глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации, которая состоится в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

По ее словам, форум пройдет под темой "Обеспечивая мир жильем: безопасные и устойчивые города и сообщества", отражая срочность глобального жилищного кризиса.

"Почти 3 миллиарда человек во всем мире живут в ненадлежащих жилищных условиях. Более 1 миллиарда - в неформальных поселениях и трущобах. Свыше 300 миллионов человек – бездомные. Этот кризис усугубляется, подрывая человеческое достоинство, безопасность, здоровье и производительность в городах по всему миру", - отметила она.

Она также подчеркнула, что кризис тесно связан с климатическими изменениями и конфликтами, наблюдающимися в мире.

"WUF13 поставит вопросы жилья в центр глобальной повестки - не только как базовое право человека, но и как основу инклюзивного, устойчивого к климатическим и иным вызовам развития", - заявила Россбах.

По ее словам, 2026 год станет ключевым для глобальной городской повестки, поскольку исполнится 10 лет со дня принятия Новой городской повестки на конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Habitat III) в Кито.

Прогресс в достижении Цели устойчивого развития №11 - Устойчивые города и населенные пункты – будет оцениваться на Политическом форуме высокого уровня ООН в июле 2026 года, что предоставит возможность скорректировать действия до 2030 года.

Она также добавила, что Генассамблея ООН проведет заседание высокого уровня по Новой городской повестке.

"WUF13 в Баку станет не просто конференцией - это будет своего рода контрольная точка, позволяющая государствам и партнерам подвести итоги обязательств, выявить пробелы и определить приоритеты в сфере обеспечения достойного жилья на предстоящее десятилетие", - подытожила она.