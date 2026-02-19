Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит среднесрочный обзор реализации Новой городской повестки, что станет важным моментом для определения курса на следующее десятилетие - до 2036 года.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель генсека ООН и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном WUF13 - крупнейшей глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации, которая состоится в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

    По ее словам, форум пройдет под темой "Обеспечивая мир жильем: безопасные и устойчивые города и сообщества", отражая срочность глобального жилищного кризиса.

    "Почти 3 миллиарда человек во всем мире живут в ненадлежащих жилищных условиях. Более 1 миллиарда - в неформальных поселениях и трущобах. Свыше 300 миллионов человек – бездомные. Этот кризис усугубляется, подрывая человеческое достоинство, безопасность, здоровье и производительность в городах по всему миру", - отметила она.

    Она также подчеркнула, что кризис тесно связан с климатическими изменениями и конфликтами, наблюдающимися в мире.

    "WUF13 поставит вопросы жилья в центр глобальной повестки - не только как базовое право человека, но и как основу инклюзивного, устойчивого к климатическим и иным вызовам развития", - заявила Россбах.

    По ее словам, 2026 год станет ключевым для глобальной городской повестки, поскольку исполнится 10 лет со дня принятия Новой городской повестки на конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Habitat III) в Кито.

    Прогресс в достижении Цели устойчивого развития №11 - Устойчивые города и населенные пункты – будет оцениваться на Политическом форуме высокого уровня ООН в июле 2026 года, что предоставит возможность скорректировать действия до 2030 года.

    Она также добавила, что Генассамблея ООН проведет заседание высокого уровня по Новой городской повестке.

    "WUF13 в Баку станет не просто конференцией - это будет своего рода контрольная точка, позволяющая государствам и партнерам подвести итоги обязательств, выявить пробелы и определить приоритеты в сфере обеспечения достойного жилья на предстоящее десятилетие", - подытожила она.

