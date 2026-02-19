Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    • 19 февраля, 2026
    • 12:41
    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    В рамках программы "Великое возвращение" организуется новый регулярный автобусный рейс Баку-Лачын.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Отмечается, что автобусы по рейсу Баку-Лачын, который начнет работу с 25 февраля, будут следовать по дороге Лачын-Хакяри-Зангилан. Автобусы будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса в Лачын ежедневно в 08:00, в обратном направлении - в 16:00.

    Стоимость проезда составит 16,10 маната.

    Промежуточным пунктом по маршруту будет село Агалы Зангиланского района. Стоимость проезда до него установлена в размере 13,80 маната.

    Отметим, что в настоящее время пассажиры для поездки в Лачын пользуются регулярным автобусным рейсом Баку-Ханкенди-Лачын. После ввода в эксплуатацию нового рейса Баку-Лачын рейс Баку-Ханкенди-Лачын будет функционировать уже как рейс Баку-Шуша, и конечной остановкой будет назначен город Шуша.

    Регулярный автобусный рейс Баку-Шуша, как и в настоящее время, будет осуществляться 2 раза в день. Так, автобусы по данному рейсу будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса в Шушу в 07:00 и 11:00, а в обратном направлении - в 17:00 и на следующий день в 09:00.

    Лачын автобусный рейс Великое возвращение Зангилан Ханкенди Бакинский автовокзал
    Bakıdan Laçına yeni avtobus reysi fəaliyyətə başlayır
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей