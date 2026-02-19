Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

В рамках программы "Великое возвращение" организуется новый регулярный автобусный рейс Баку-Лачын.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что автобусы по рейсу Баку-Лачын, который начнет работу с 25 февраля, будут следовать по дороге Лачын-Хакяри-Зангилан. Автобусы будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса в Лачын ежедневно в 08:00, в обратном направлении - в 16:00.

Стоимость проезда составит 16,10 маната.

Промежуточным пунктом по маршруту будет село Агалы Зангиланского района. Стоимость проезда до него установлена в размере 13,80 маната.

Отметим, что в настоящее время пассажиры для поездки в Лачын пользуются регулярным автобусным рейсом Баку-Ханкенди-Лачын. После ввода в эксплуатацию нового рейса Баку-Лачын рейс Баку-Ханкенди-Лачын будет функционировать уже как рейс Баку-Шуша, и конечной остановкой будет назначен город Шуша.

Регулярный автобусный рейс Баку-Шуша, как и в настоящее время, будет осуществляться 2 раза в день. Так, автобусы по данному рейсу будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса в Шушу в 07:00 и 11:00, а в обратном направлении - в 17:00 и на следующий день в 09:00.