Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 12:42
Премьер-министр Шахбаз Шариф прибыл в США с официальным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Pakistan.
Его визит состоится по приглашению президента США Дональда Трампа. Шариф примет участие в первом заседании Совета мира по Газе, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне.
В состав пакистанской делегации вошли зампремьера и министр иностранных дел Ишак Дар, министр финансов Мухаммад Аурангзеб, министр информации Аттаулла Тарар и спецпомощник премьер-министра Тарик Фатеми.
