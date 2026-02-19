Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

Премьер-министр Шахбаз Шариф прибыл в США с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Pakistan.

Его визит состоится по приглашению президента США Дональда Трампа. Шариф примет участие в первом заседании Совета мира по Газе, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне.

В состав пакистанской делегации вошли зампремьера и министр иностранных дел Ишак Дар, министр финансов Мухаммад Аурангзеб, министр информации Аттаулла Тарар и спецпомощник премьер-министра Тарик Фатеми.