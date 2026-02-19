Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 12:42
    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Премьер-министр Шахбаз Шариф прибыл в США с официальным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Pakistan.

    Его визит состоится по приглашению президента США Дональда Трампа. Шариф примет участие в первом заседании Совета мира по Газе, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне.

    В состав пакистанской делегации вошли зампремьера и министр иностранных дел Ишак Дар, министр финансов Мухаммад Аурангзеб, министр информации Аттаулла Тарар и спецпомощник премьер-министра Тарик Фатеми.

    Совет мира по Газе США Пакистан Шахбаз Шариф
    Ты - Король

    Последние новости

    12:55

    Минздрав Армении: Зарегистрирован первый случай заражения лихорадки чикунгунья

    В регионе
    12:52

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    12:51

    Визы для иностранцев на WUF13 будут бесплатными

    Внешняя политика
    12:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    12:47
    Фото

    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители

    Внутренняя политика
    12:47

    Генсек ООН представит обзор реализации Новой городской повестки

    Другие страны
    12:44
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    12:42

    Премьер Пакистана прибыл в Вашингтон для участия в Совете мира по Газе

    Другие страны
    12:41

    Запускается новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    Лента новостей