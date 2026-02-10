Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 11:16
    Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф готов принять участие в первом заседании возглавляемого президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщает Geo News со ссылкой на источники.

    "Правительство Пакистана официально уведомило Совет по миру в Газе об участии премьер-министра в заседании",- отмечает издание.

    Напомним, в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне планируется обсуждение вопросов реализации второго этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также механизмов сбора средств на восстановление сектора Газа.

    Пакистан Шахбаз Шариф Совет мира по Газе США Дональд Трамп
    Şahbaz Şərif Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    11:43

    МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евро

    Другие страны
    11:33
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    11:26

    Польша получила первую партию американских танков Abrams

    Другие страны
    11:20

    В Киев прибыл премьер Молдовы

    Другие страны
    11:16

    Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    11:09

    Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в Казахстане

    В регионе
    11:07

    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис
    11:07

    МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учета

    Происшествия
    11:05

    Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции

    Другие
    Лента новостей