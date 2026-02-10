Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф готов принять участие в первом заседании возглавляемого президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает Geo News со ссылкой на источники.

"Правительство Пакистана официально уведомило Совет по миру в Газе об участии премьер-министра в заседании",- отмечает издание.

Напомним, в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне планируется обсуждение вопросов реализации второго этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также механизмов сбора средств на восстановление сектора Газа.