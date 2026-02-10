Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 11:16
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф готов принять участие в первом заседании возглавляемого президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе, которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом сообщает Geo News со ссылкой на источники.
"Правительство Пакистана официально уведомило Совет по миру в Газе об участии премьер-министра в заседании",- отмечает издание.
Напомним, в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне планируется обсуждение вопросов реализации второго этапа соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также механизмов сбора средств на восстановление сектора Газа.
