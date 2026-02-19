Şahbaz Şərif Vaşinqtona gedib
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 13:31
Pakistanın Baş nazir Şahbaz Şərif ABŞ-də rəsmi səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Daily Pakistan" nəşrinin məlumatında deyilir.
Səfər ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə həyata keçirilir. Ş.Şərif bu gün Vaşinqtonda keçiriləcək Qəzza üzrə Sülh Şurasının birinci iclasında iştirak edəcək.
Pakistan nümayəndə heyətinin tərkibinə baş nazirin müavini və xarici işlər naziri İshaq Dar, maliyyə naziri Məhəmməd Auranqzeb, informasiya naziri Attaullah Tarar və baş nazirin xüsusi köməkçisi Tariq Fatemi daxildir.
