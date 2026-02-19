Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    По состоянию на вчерашний день для участия в глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации WUF13 в Баку зарегистрировались более 13 000 человек из 166 стран.

    Об этом, отвечая на вопрос агентства Report, заявила глава отдела коммуникаций Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Катерина Безгачина на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном WUF13.

    По ее словам, регистрация на форум продолжается.

    "Мы по-прежнему принимаем заявки на участие. По состоянию на вчерашний день было получено более 13 000 регистраций из 166 стран. Разумеется, это число ежедневно растет, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение количества участников и расширение географии представительства", - подчеркнула К. Безгачина.

