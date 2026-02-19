İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıb

    Ötən günə olan məlumata görə, Bakıda keçiriləcək davamlı şəhərsalma üzrə BMT-nin qlobal konfransı olan WUF13-də iştirak üçün 166 ölkədən 13 000-dən çox insan qeydiyyatdan keçib.

    Bu barədə BMT-nin Məskunlaşma Proqramının ("UN-Habitat") Kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Katerina Bezqaçina regional KİV üçün WUF13-ə həsr olunmuş onlayn brifinqdə "Report"un sualını cavablandırarkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, foruma qeydiyyat davam edir.

    "Biz hələ də iştirak üçün müraciətləri qəbul edirik. Ötən günə olan məlumata görə, 166 ölkədən 13 000-dən çox qeydiyyat daxil olub. Təbii ki, bu rəqəm hər gün artır və biz iştirakçıların sayının daha da artacağını və təmsilçilik coğrafiyasının genişlənəcəyini gözləyirik", - K.Bezqaçina vurğulayıb.

    Обнародовано число уже зарегистрированных для участия на WUF13 в Баку
    Number of people already registered for participation in WUF13 in Baku revealed

