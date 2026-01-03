Venesuelanın müdafiə naziri ordunun səfərbər edildiyini açıqlayıb - YENİLƏNİB
- 03 yanvar, 2026
- 14:58
Venesuela ABŞ-nin hərbi əməliyyatı fonunda ölkənin müdafiəsi üçün bütün qoşun növlərini səfərbər edib.
"Report" "Euronews"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Venesuelanın müdafiə naziri Vladimir Padrino Lopes videomüraciətində bildirib.
"Venesuela hərtərəfli müdafiə üçün bütün quru, hava, hərbi-dəniz və raket qüvvələrinin genişmiqyaslı yerləşdirilməsinə başlayacaq", - o bildirib.
ABŞ-nin Venesuelaya hücümu nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı məlumat toplanır.
"Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Venesuelanın müdafiə naziri Vladimir Padrino Lopes deyib.
O, ABŞ-nin hava hücumunun ölkə üzrə şəhər infrastrukturuna ciddi təsir göstərdiyini bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, ABŞ hərbi helikopterlərindən Karakasdakı "Fort Tiuna" hərbi obyektinə raketlər buraxılıb.
Lopes qeyd edib ki, hazırda hökumət ABŞ-nin hücumu nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı məlumat toplayır. Nazir "Venesuelanın xarici qoşunların öz ərazisindəki mövcudluğuna müqavimət göstərəcəyini" bildirib.
"Bu müdaxilə ölkənin üzləşdiyi ən böyük özbaşınalıqdır", - nazir əlavə edib.