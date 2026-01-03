İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Venesuelanın müdafiə naziri ordunun səfərbər edildiyini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 14:58
    Venesuelanın müdafiə naziri ordunun səfərbər edildiyini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Venesuela ABŞ-nin hərbi əməliyyatı fonunda ölkənin müdafiəsi üçün bütün qoşun növlərini səfərbər edib.

    "Report" "Euronews"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Venesuelanın müdafiə naziri Vladimir Padrino Lopes videomüraciətində bildirib.

    "Venesuela hərtərəfli müdafiə üçün bütün quru, hava, hərbi-dəniz və raket qüvvələrinin genişmiqyaslı yerləşdirilməsinə başlayacaq", - o bildirib.

    ABŞ-nin Venesuelaya hücümu nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı məlumat toplanır.

    "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Venesuelanın müdafiə naziri Vladimir Padrino Lopes deyib.

    O, ABŞ-nin hava hücumunun ölkə üzrə şəhər infrastrukturuna ciddi təsir göstərdiyini bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, ABŞ hərbi helikopterlərindən Karakasdakı "Fort Tiuna" hərbi obyektinə raketlər buraxılıb.

    Lopes qeyd edib ki, hazırda hökumət ABŞ-nin hücumu nəticəsində ölən və yaralananlarla bağlı məlumat toplayır. Nazir "Venesuelanın xarici qoşunların öz ərazisindəki mövcudluğuna müqavimət göstərəcəyini" bildirib.

    "Bu müdaxilə ölkənin üzləşdiyi ən böyük özbaşınalıqdır", - nazir əlavə edib.

    Venesuela ABŞ hücum zərbə
    Министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании всех войск - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    14:58

    Venesuelanın müdafiə naziri ordunun səfərbər edildiyini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:48

    Rusiya ABŞ-nin Venesuelaya zərbələrini pisləyib

    Digər ölkələr
    14:48

    Moskva-Gəncə aviareysi əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən gecikib

    İnfrastruktur
    14:45

    Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıb - YENİLƏNİB-2

    Digər
    14:33

    İngiltərə klubu qış "transfer pəncərəsi"ndə ilk futbolçu keçidini açıqlayıb

    Futbol
    14:00

    Ötən ilin "yaşıl enerji" gündəminə baxış - TƏHLİL

    Energetika
    13:56

    Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:54

    KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçirib

    Digər
    13:52

    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti