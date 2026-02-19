Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер

    Экология
    • 19 февраля, 2026
    • 12:49
    20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 19-го на 20-е февраля местами возможна изморось.

    Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 4-7 , днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром не исключается туман. Умеренный западный ветер ночью и утром временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 4-7, днем - 15-19° тепла, в горах ночью 2-6, днем - 6-11° тепла.

    Sabah hava yağıntılı olacaq, güclü külək əsəcək
