    ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    03 января, 2026
    14:59
    Европейский союз призывает к сдержанности на фоне операции США в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

    По ее словам, она провела переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с послом ЕС в Каракасе.

    "ЕС неоднократно заявлял, что господин [Николас] Мадуро не обладает легитимностью, и выступал в поддержку мирного перехода власти. При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности", - написала она.

    Отдельно она акцентировала внимание на безопасности граждан ЕС, подчеркнув, что их защита остается первоочередным приоритетом для Евросоюза.

