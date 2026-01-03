ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в Венесуэле
Европейский союз призывает к сдержанности на фоне операции США в Венесуэле.
Как передает Report, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.
По ее словам, она провела переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио, а также с послом ЕС в Каракасе.
"ЕС неоднократно заявлял, что господин [Николас] Мадуро не обладает легитимностью, и выступал в поддержку мирного перехода власти. При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности", - написала она.
Отдельно она акцентировала внимание на безопасности граждан ЕС, подчеркнув, что их защита остается первоочередным приоритетом для Евросоюза.
