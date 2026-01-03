İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Aİ Venesueladakı vəziyyətlə bağlı təmkinli olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 15:21
    Aİ Venesueladakı vəziyyətlə bağlı təmkinli olmağa çağırıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ-nin Venesuelada həyata keçirdiyi əməliyyat fonunda təmkinli olmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    K.Kallasın sözlərinə görə, o, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio, eləcə də Aİ-nin Karakasdakı səfiri ilə danışıqlar aparıb.

    "Aİ dəfələrlə cənab Nikolas Maduronun legitimliyinin olmadığını bildirib və hakimiyyətin sülh yolu ilə ötürülməsini dəstəkləyib. İstənilən halda beynəlxalq hüquq və BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinə əməl edilməlidir. Biz təmkinli olmağa çağırırıq", - o yazıb.

    K.Kallas Aİ vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət çəkərək, onların müdafiəsinin Avropa İttifaqı üçün əsas məsələ olduğunu vurğulayıb.

    Avropa İttifaqı Venesuela Kaya Kallas
    ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в Венесуэле

    Son xəbərlər

    15:46

    Rubio Maduronun saxlanılmasından sonra ABŞ-dən Venesuela ilə bağlı yeni addım gözləmir

    Digər ölkələr
    15:40

    ADY-də yanacaq mənimsənilməsi faktı üzrə iki vəzifəli şəxs həbs edilib

    İnfrastruktur
    15:21

    Aİ Venesueladakı vəziyyətlə bağlı təmkinli olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    15:14

    Azərbaycan kakao idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox artırıb

    Biznes
    15:12

    İspaniya ABŞ və Venesuela arasında vasitəçiliyə hazırdır

    Digər ölkələr
    15:06

    Qustavo Petro: Kolumbiya Venesuela ilə sərhədə hərbi qüvvə göndərəcək

    Digər ölkələr
    14:58

    Venesuelanın müdafiə naziri ordunun səfərbər edildiyini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:48

    Rusiya ABŞ-nin Venesuelaya zərbələrini pisləyib

    Digər ölkələr
    14:48

    Moskva-Gəncə aviareysi əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən gecikib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti