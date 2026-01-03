Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает новых действий со стороны США в отношении Венесуэлы после того, как венесуэльский президент Николас Мадуро был помещен под стражу в Соединенных Штатах.

Как передает Report об этом сообщил в соцсети Х сенатор-республиканец Майк Ли по итогам телефонного разговора с главой Госдепа.

"Он (Рубио) сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военнослужащими для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что силовые действия, которые мы наблюдали сегодня, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест",- отметил он.

По его словам, Рубио заявил, что Мадуро ожидает суд в США в связи с уголовными обвинениями.

"Эти действия, вероятно, подпадают под неотъемлемые полномочия президента согласно статье II Конституции по защите американского персонала от фактического или неизбежного нападения. Он (Рубио) не ожидает дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей в США",- подчеркнул сенатор.