Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания Мадуро

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 15:25
    Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания Мадуро

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не ожидает новых действий со стороны США в отношении Венесуэлы после того, как венесуэльский президент Николас Мадуро был помещен под стражу в Соединенных Штатах.

    Как передает Report об этом сообщил в соцсети Х сенатор-республиканец Майк Ли по итогам телефонного разговора с главой Госдепа.

    "Он (Рубио) сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военнослужащими для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что силовые действия, которые мы наблюдали сегодня, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест",- отметил он.

    По его словам, Рубио заявил, что Мадуро ожидает суд в США в связи с уголовными обвинениями.

    "Эти действия, вероятно, подпадают под неотъемлемые полномочия президента согласно статье II Конституции по защите американского персонала от фактического или неизбежного нападения. Он (Рубио) не ожидает дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей в США",- подчеркнул сенатор.

    Марко Рубио Операция США в Венесуэле Николас Мадуро Майк Ли Венесуэла США
    Rubio Maduronun saxlanılmasından sonra ABŞ-dən Venesuela ilə bağlı yeni addım gözləmir

    Последние новости

    15:51

    Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств

    Другие страны
    15:48

    Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

    В регионе
    15:28

    Азербайджан повысил стоимость импорта какао более чем на 15%

    Бизнес
    15:25

    Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания Мадуро

    Другие страны
    15:20

    Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

    Другие страны
    14:50

    Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой

    Другие страны
    14:47

    Министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании всех войск - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей