Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой
- 03 января, 2026
- 14:50
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что все доступные резервные силы будут задействованы на границу с Венесуэлой на случай массового наплыва беженцев.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"На границу направляют вооруженные силы, а также все имеющиеся ресурсы на случай притока беженцев", - написал Петро в соцсети X.
По его словам, решение было принято после заседание Совета национальной безопасности.
"Мы только что завершили заседание Совета национальной безопасности, которое началось в 3 часа утра",- отметил он.
Он также отметил, что посольство Колумбии в Венесуэле активно работает и реагирует на обращения колумбийцев, находящихся в Венесуэле.
"Как члены Совета Безопасности ООН, мы стремимся созвать Совет. Правительство Колумбии отвергает агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки. Внутренние конфликты между народами решаются самими народами мирным путем. Это принцип самоопределения народов, который лежит в основе системы Организации Объединенных Наций",- подчеркнул он.