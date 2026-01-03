Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 14:50
    Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что все доступные резервные силы будут задействованы на границу с Венесуэлой на случай массового наплыва беженцев.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "На границу направляют вооруженные силы, а также все имеющиеся ресурсы на случай притока беженцев", - написал Петро в соцсети X.

    По его словам, решение было принято после заседание Совета национальной безопасности.

    "Мы только что завершили заседание Совета национальной безопасности, которое началось в 3 часа утра",- отметил он.

    Он также отметил, что посольство Колумбии в Венесуэле активно работает и реагирует на обращения колумбийцев, находящихся в Венесуэле.

    "Как члены Совета Безопасности ООН, мы стремимся созвать Совет. Правительство Колумбии отвергает агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки. Внутренние конфликты между народами решаются самими народами мирным путем. Это принцип самоопределения народов, который лежит в основе системы Организации Объединенных Наций",- подчеркнул он.

    Операция США в Венесуэле Венесуэла Колумбия Густаво Петро Совет нацбезопасности граница беженцы
    Qustavo Petro: Kolumbiya Venesuela ilə sərhədə hərbi qüvvə göndərəcək

    Последние новости

    15:51

    Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств

    Другие страны
    15:48

    Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

    В регионе
    15:28

    Азербайджан повысил стоимость импорта какао более чем на 15%

    Бизнес
    15:25

    Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания Мадуро

    Другие страны
    15:20

    Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

    Другие страны
    14:50

    Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой

    Другие страны
    14:47

    Министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании всех войск - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей