Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что все доступные резервные силы будут задействованы на границу с Венесуэлой на случай массового наплыва беженцев.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"На границу направляют вооруженные силы, а также все имеющиеся ресурсы на случай притока беженцев", - написал Петро в соцсети X.

По его словам, решение было принято после заседание Совета национальной безопасности.

"Мы только что завершили заседание Совета национальной безопасности, которое началось в 3 часа утра",- отметил он.

Он также отметил, что посольство Колумбии в Венесуэле активно работает и реагирует на обращения колумбийцев, находящихся в Венесуэле.

"Как члены Совета Безопасности ООН, мы стремимся созвать Совет. Правительство Колумбии отвергает агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки. Внутренние конфликты между народами решаются самими народами мирным путем. Это принцип самоопределения народов, который лежит в основе системы Организации Объединенных Наций",- подчеркнул он.