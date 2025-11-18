İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:38
    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın 19-da Türkiyəyə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında bildirib.

    O qeyd edib ki, Türkiyədə beynəlxalq dəstəyin gücləndirilməsinə və müharibəyə son qoyulmasına yönəlmiş danışıqlar aparılacaq.

    "Ukrayna hər gün tərəfdaşlarla münasibətlərdə nəticələr əldə etməlidir. Biz danışıqların bərpasına hazırlaşırıq və tərəfdaşlarımıza təklif edəcəyimiz həllər işləyib hazırlamışıq. Müharibənin bitməsini yaxınlaşdırmaq üçün mümkün olan hər şeyi etmək Ukraynanın əsas prioritetidir", - o yazıb.

    V.Zelenski əlavə edib ki, Ukrayna hərbi əsirlərin mübadiləsinin bərpası və "hərbi əsirlərimizin evə qaytarılması" üzərində işləyir.

    Ukrayna Zelenski Türkiyə
    Зеленский завтра отправится в Турцию

    Son xəbərlər

    13:05

    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Hadisə
    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    12:45

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    12:40
    Foto

    "AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilib

    Sənaye
    12:40

    Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olub

    Xarici siyasət
    12:36

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    12:35

    Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    12:34

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti