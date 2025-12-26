İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    • 26 dekabr, 2025
    • 14:08
    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 11 ailə (48 nəfər) köçürülüb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 11 ailə (48 nəfər) köçürülüb.

    Qeyd edək ki, doğma yurduna qayıdan ailələr ölkənin müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Xocalı Seyidbəyli köç karvanı
    Foto
