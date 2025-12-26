Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB
Qarabağ
- 26 dekabr, 2025
- 14:08
Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 11 ailə (48 nəfər) köçürülüb.
Növbəti köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb.
Qeyd edək ki, doğma yurduna qayıdan ailələr ölkənin müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriyalarda və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
