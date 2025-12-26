Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Очередная группа жителей переселилась в село Сеидбейли, вручены ключи от квартир

    Карабах
    • 26 декабря, 2025
    • 14:14
    Очередная группа жителей переселилась в село Сеидбейли, вручены ключи от квартир

    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сеидбейли Ходжалинского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село переселено 11 семей (48 человек).

    Переселившимся семьям вручены ключи от квартир.

    Отметим, что это семьи, временно размещенные в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB
    Keys to apartments handed to families relocated to Seyidbayli village

