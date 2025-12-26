Очередная группа жителей переселилась в село Сеидбейли, вручены ключи от квартир
Карабах
- 26 декабря, 2025
- 14:14
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Сеидбейли Ходжалинского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село переселено 11 семей (48 человек).
Переселившимся семьям вручены ключи от квартир.
Отметим, что это семьи, временно размещенные в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
