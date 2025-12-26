Ağdamın Xıdırlı kəndinə daha 64 ailə köçürülüb
Daxili siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 13:28
Ağdam rayonuna yola salınan 64 ailədən ibarət növbəti köç karvanı Xıdırlı kəndinə çatıb.
"Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə kənddə 64 ailə (278 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilib.
Son xəbərlər
13:31
Ali Radada müharibə şəraitində prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı işçi qrupunun iclası başlayıbDigər ölkələr
13:30
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbər şəxsi hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə şübhəli bilinirDigər ölkələr
13:28
Ağdamın Xıdırlı kəndinə daha 64 ailə köçürülübDaxili siyasət
13:23
Milli Məclisin payız sessiyasının son plenar iclası dekabrın 30-da keçiriləcəkMilli Məclis
13:23
Parlament Azərbaycanda asbestin qadağan olunması təklifini ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:17
"Bahar" və "Qum-Dəniz" yataqlarından ilkin neftin hasil ediləcəyi vaxt açıqlanıbEnergetika
13:16
Foto
Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıbDaxili siyasət
13:13
Səfir: Azərbaycanlı turistlərin Maldivə vizasız gediş imkanı qazanmaları sevindiricidirXarici siyasət
13:12