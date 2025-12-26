В село Хыдырлы переселены еще 64 семьи

Переселившимся в село Хыдырлы Агдамского района семьям вручены ключи от квартир.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, в село Хыдырлы на данном этапе переселены 64 семьи (278 человек).

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.