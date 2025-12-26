Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В село Хыдырлы переселены еще 64 семьи

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 14:02
    В село Хыдырлы переселены еще 64 семьи

    Переселившимся в село Хыдырлы Агдамского района семьям вручены ключи от квартир.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, в село Хыдырлы на данном этапе переселены 64 семьи (278 человек).

    Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    село Хыдырлы Великое возвращение переселенцы
    Xıdırlı kəndinə daha 64 ailə köçürülüb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB
    Keys to new apartments handed to families returning to Khydyrly village in Azerbaijan's Aghdam

