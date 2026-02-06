Генсек ОБСЕ: Организация пытается предотвратить войну в Европе

Народы Европы опасаются грядущей войны в регионе, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пытается ее предотвратить.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Феридун Синирлиоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Никто не может отрицать, что Европа сталкивается с проблемой безопасности", - сказал он .

По его словам, европейские народы "даже опасаются грядущей войны".

"Речь идет не только о продолжающейся войне, но и о грядущей. Поэтому организация по безопасности, которая является общеевропейской организацией по безопасности, должна сделать все возможное, чтобы заняться решением этих проблем. Именно это мы и пытаемся сделать", - подчеркнул Синирлиоглу, добавив, что "в дипломатии результаты не бывают мгновенными" и что "нужно набраться терпения".