    Генсек ОБСЕ: Организация пытается предотвратить войну в Европе

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 21:30
    Генсек ОБСЕ: Организация пытается предотвратить войну в Европе

    Народы Европы опасаются грядущей войны в регионе, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пытается ее предотвратить.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Феридун Синирлиоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    "Никто не может отрицать, что Европа сталкивается с проблемой безопасности", - сказал он .

    По его словам, европейские народы "даже опасаются грядущей войны".

    "Речь идет не только о продолжающейся войне, но и о грядущей. Поэтому организация по безопасности, которая является общеевропейской организацией по безопасности, должна сделать все возможное, чтобы заняться решением этих проблем. Именно это мы и пытаемся сделать", - подчеркнул Синирлиоглу, добавив, что "в дипломатии результаты не бывают мгновенными" и что "нужно набраться терпения".

    ОБСЕ Феридун Синирлиоглу война Европа Сергей Лавров
    Baş katib: ATƏT Avropada müharibənin qarşısını almağa çalışır
