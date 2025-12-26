İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    İsrail Livanda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:43
    İsrail Livanda Hizbullahın mövqelərinə zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) bu yaxınlarda Livanın bir neçə rayonunda "Hizbullah"ın hədəflərinə, o cümlədən "Radvan" elit bölməsinin təlim poliqonuna aviazərbələr endirib.

    Bu barədə "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.

    Hərbçilərin məlumatına görə, bu obyekt döyüşçülərin hazırlanması, döyüş atışlı təlimlərin keçirilməsi və IDF qüvvələrinə, eləcə də İsrailin mülki əhalisinə hücumların planlaşdırılması üçün istifadə olunub.

    Müdafiə Ordusu həmçinin bildirib ki, "Hizbullah"ın bir neçə silah anbarına, əlavə infrastruktura, eləcə də IDF və İsrailə qarşı terror aktlarının təşviqi üçün istifadə olunan binalara zərbələr endirib.

    İsrail Livan "Hizbullah"
    ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в Ливане

    Son xəbərlər

    14:14

    ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirib

    Ekologiya
    14:13

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    14:10

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    14:08
    Foto

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:05

    Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilər

    Fərdi
    14:03

    "Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılır

    Energetika
    14:02

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    14:00

    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti