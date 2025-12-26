ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в Ливане
- 26 декабря, 2025
- 13:14
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) заявила, что недавно нанесла авиаудары по целям "Хезболлы" в нескольких районах Ливана, включая тренировочный полигон, используемый элитным подразделением "Радван".
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.
По данным военных, этот объект использовался для подготовки бойцов, проведения учений с боевой стрельбой и планирования нападений на силы ЦАХАЛ и израильских мирных жителей.
Армия обороны также заявляет, что нанесла удары по нескольким складам оружия "Хезболлы", дополнительной инфраструктуре и зданиям, используемым для "продвижения террористических заговоров против ЦАХАЛ и Израиля".
