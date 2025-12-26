Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям Хезболлы в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ ) заявила, что недавно нанесла авиаудары по целям "Хезболлы" в нескольких районах Ливана, включая тренировочный полигон, используемый элитным подразделением "Радван".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    По данным военных, этот объект использовался для подготовки бойцов, проведения учений с боевой стрельбой и планирования нападений на силы ЦАХАЛ и израильских мирных жителей.

    Армия обороны также заявляет, что нанесла удары по нескольким складам оружия "Хезболлы", дополнительной инфраструктуре и зданиям, используемым для "продвижения террористических заговоров против ЦАХАЛ и Израиля".

