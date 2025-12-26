İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib

    İdman
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:17
    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib

    Dekabrın 26-da 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasim keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib.

    Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib.

    Azərbaycan İlham Əliyev idman yekunları Azərbaycan idmançıları mükafatlandırma Milli Olimpiya Komitəsi
    Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года
    President Ilham Aliyev attends ceremony dedicated to 2025 sports results

