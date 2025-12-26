İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib
İdman
- 26 dekabr, 2025
- 11:17
Dekabrın 26-da 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasim keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib.
Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib.
