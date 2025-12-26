Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года

В Турции задержан боевик ИГ, готовившего теракты в Новый год В регионе

Фарид Шафиев: Выборы в Армении интересны для нас Внешняя политика

Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях Бизнес

Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности Внутренняя политика

В аэропорту Шереметьево у пассажира из КНР обнаружили более 50 шкур крокодилов В регионе

В Азербайджане предлагают создать правовую базу для борьбы с виртуальной зависимостью Милли Меджлис

Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива В регионе

Мамедов: Объявление 2026 года Годом градостроительства отражает подход Азербайджана к восстановлению Внешняя политика