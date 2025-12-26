Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года
Спорт
- 26 декабря, 2025
- 11:27
26 декабря состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2025 года.
Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики, председатель Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.
Глава государства выступил на мероприятии.
