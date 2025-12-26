İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Fərdi
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:45
    Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün seminar və imtahan təşkil edib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) məşqçilərin ustalıq və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə 22–26 dekabrda I və II dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan təşkil edib.

    "Report" ACF-yə istinadən xəbər verir ki, tədris prosesinə ümumilikdə 30 nəfər cəlb olunub.

    Proqram çərçivəsində I dan dərəcəsi üzrə "Nage-no-Kata", II dan dərəcəsi üzrə isə "Katame-no-Kata" istiqamətində nəzəri və praktik məşğələlər keçirilib, iştirakçıların bilik və bacarıqları qiymətləndirilib.

    Tədbirə Türkiyə Cüdo Federasiyasının Təhsil Direktoru Mehmet Yılmaz da dəvət olunaraq təcrübə mübadiləsində iştirak edib.

    ACF dan dərəcələrinin inkişafı istiqamətində məşqçilər üçün təlim və imtahan proseslərini mütəmadi şəkildə davam etdirir.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası seminar İmtahan Mehmet Yılmaz

