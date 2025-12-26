Azərbaycan Cüdo Federasiyası məşqçilər üçün seminar və imtahan təşkil edib
Fərdi
- 26 dekabr, 2025
- 13:45
Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) məşqçilərin ustalıq və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə 22–26 dekabrda I və II dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan təşkil edib.
"Report" ACF-yə istinadən xəbər verir ki, tədris prosesinə ümumilikdə 30 nəfər cəlb olunub.
Proqram çərçivəsində I dan dərəcəsi üzrə "Nage-no-Kata", II dan dərəcəsi üzrə isə "Katame-no-Kata" istiqamətində nəzəri və praktik məşğələlər keçirilib, iştirakçıların bilik və bacarıqları qiymətləndirilib.
Tədbirə Türkiyə Cüdo Federasiyasının Təhsil Direktoru Mehmet Yılmaz da dəvət olunaraq təcrübə mübadiləsində iştirak edib.
ACF dan dərəcələrinin inkişafı istiqamətində məşqçilər üçün təlim və imtahan proseslərini mütəmadi şəkildə davam etdirir.
Son xəbərlər
14:14
ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçiribEkologiya
14:13
AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edibTurizm
14:10
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyirDaxili siyasət
14:09
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilibSosial müdafiə
14:08
Foto
Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİBQarabağ
14:05
Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilərFərdi
14:03
"Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılırEnergetika
14:02
Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilibİdman
14:00
Foto