Азербайджан повысил стоимость импорта какао более чем на 15%
Бизнес
- 03 января, 2026
- 15:28
В январе-ноябре прошлого года Азербайджан импортировал какао и продукты из него на $137,727 млн, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период из Азербайджана также было экспортировано какао и продукты из него на $12,569 млн, что на 31,1% больше, чем годом ранее.
Импорт какао и продуктов из него составил 0,65% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,05% от общего экспорта страны.
Последние новости
15:51
Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйствДругие страны
15:48
Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в ИранеВ регионе
15:28
Азербайджан повысил стоимость импорта какао более чем на 15%Бизнес
15:25
Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания МадуроДругие страны
15:20
Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в ВенесуэлеДругие страны
14:59
ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в ВенесуэлеДругие страны
14:59
Испания выразила готовность к посредничеству между США и ВенесуэлойДругие
14:50
Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с ВенесуэлойДругие страны
14:47