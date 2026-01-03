Азербайджан повысил стоимость импорта какао более чем на 15%

В январе-ноябре прошлого года Азербайджан импортировал какао и продукты из него на $137,727 млн, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период из Азербайджана также было экспортировано какао и продукты из него на $12,569 млн, что на 31,1% больше, чем годом ранее.

Импорт какао и продуктов из него составил 0,65% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,05% от общего экспорта страны.