Россия осудила удары США по Венесуэле

Россия осуждает действия США против Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает министерство иностранных дел России.

Ведомство отметило, что нанесенные удары, вызывают серьезную обеспокоенность и подлежат решительному осуждению.

В МИД подчеркнули, что предлоги, используемые для оправдания подобных действий, "являются несостоятельными", а идеологизированный подход взял верх над прагматизмом и готовностью к выстраиванию предсказуемых и доверительных международных отношений.

"В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", - говорится в сообщении.

Москва выразила солидарность с венесуэльским народом и поддержку курсу боливарианского руководства страны, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета.

Кроме того, Россия поддержала призыв Каракаса и ряда стран Латинской Америки к срочному созыву заседания Совета Безопасности ООН.