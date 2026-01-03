Rusiya ABŞ-nin Venesuelaya zərbələrini pisləyib
- 03 yanvar, 2026
- 14:48
Rusiya ABŞ-nin Venesuelaya qarşı hərəkətlərini pisləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirlik qeyd edib ki, endirilən zərbələr ciddi narahatlıq doğurur və qətiyyətlə pislənməlidir.
14:58
14:48
14:48
14:45
14:33
14:00
13:56
13:54
13:52