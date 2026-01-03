Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в Венесуэле

Германия и Италия выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле на фоне операции Соединенных Штатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в МИД Германии заявили, что "с большой обеспокоенностью следят за ситуацией в Венесуэле" и что позже должно состояться заседание "кризисного штаба" по данному вопросу.

"Министерство находится в тесном контакте с посольством в Каракасе, и кризисный штаб соберется позже в субботу", - отметили в ведомстве.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и его дипломатическое представительство в Каракасе внимательно следят за развитием событий, уделяя особое внимание итальянской общине в стране.

По его словам, премьер-министр Италии Джорджа Мелони постоянно получает информацию и кризисный штаб министерства иностранных дел уже приступил к работе.