Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в Венесуэле
- 03 января, 2026
- 15:20
Германия и Италия выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле на фоне операции Соединенных Штатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в МИД Германии заявили, что "с большой обеспокоенностью следят за ситуацией в Венесуэле" и что позже должно состояться заседание "кризисного штаба" по данному вопросу.
"Министерство находится в тесном контакте с посольством в Каракасе, и кризисный штаб соберется позже в субботу", - отметили в ведомстве.
В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и его дипломатическое представительство в Каракасе внимательно следят за развитием событий, уделяя особое внимание итальянской общине в стране.
По его словам, премьер-министр Италии Джорджа Мелони постоянно получает информацию и кризисный штаб министерства иностранных дел уже приступил к работе.