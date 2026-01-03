İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Almaniya və İtaliya Venesueladakı vəziyyətlə əlaqədar böhran qərargahlarının iclaslarını çağırıb

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 15:59
    Almaniya və İtaliya Venesueladakı vəziyyətlə əlaqədar böhran qərargahlarının iclaslarını çağırıb

    Almaniya və İtaliya ABŞ-nin əməliyyatı fonunda Venesueladakı vəziyyətlə bağlı narahatlıq ifadə ediblər.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib ki, "Venesueladakı vəziyyəti böyük narahatlıqla izləyirlər" və bu məsələ ilə bağlı daha sonra "böhran qərargahı"nın iclası keçirilməlidir.

    "Nazirlik Karakasdakı səfirliklə sıx təmasdadır və böhran qərargahı bu gün daha sonra toplaşacaq", - qurumdan qeyd ediblər.

    Öz növbəsində İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani bildirib ki, Roma və onun Karakasdakı diplomatik nümayəndəliyi hadisələrin inkişafını diqqətlə izləyir, ölkədəki italyan icmasına xüsusi diqqət yetirir.

    Onun sözlərinə görə, İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni mütəmadi olaraq məlumat alır və XİN-in böhran qərargahı artıq işə başlayıb.

    Venesuela Maduro İtaliya Almaniya böhran qərargahı
    Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в Венесуэле

    Son xəbərlər

    16:24

    Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı 2,5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:21

    Kiyevdə Avropa ilə Ukraynanın sülh planına dair danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:20
    Foto

    AHİK uşaqlar üçün bayram şənlikləri təşkil edir

    Sosial müdafiə
    16:08

    Xameneyi İrandakı xarici agentlərə qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb

    Region
    16:06

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq Qara dənizdəki ticarəti təhdid edir

    Region
    15:59

    Almaniya və İtaliya Venesueladakı vəziyyətlə əlaqədar böhran qərargahlarının iclaslarını çağırıb

    Digər ölkələr
    15:52

    "Sumqayıt" qış təlim-məşq toplanışı üçün Antalyaya yollanıb

    Futbol
    15:46

    Rubio Maduronun saxlanılmasından sonra ABŞ-dən Venesuela ilə bağlı yeni addım gözləmir

    Digər ölkələr
    15:40

    ADY-də yanacaq mənimsənilməsi faktı üzrə iki vəzifəli şəxs həbs edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti