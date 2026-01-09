Синоптики предупреждают: Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер

10 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, Нефтчале, Гобустане, Шеки, Хызы, Кяльбаджаре, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Шамкире, Самухе, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Гедабее, Газахе, Агстафе, Товузе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Гёйгёле будет преобладать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.