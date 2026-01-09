В Азербайджане расширен круг лиц, освобожденных от госпошлины

В Азербайджане расширен круг лиц, освобожденных от государственной пошлины.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в законы "О государственной пошлине" и "О государственном реестре недвижимого имущества".

Согласно новой статье, добавленной в законы, от государственной пошлины за некоторые услуги и юридические действия освобождаются лица, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, в связи с событиями 20 января 1990 года, а также в связи с исполнением воинских (служебных) обязанностей, в том числе воинских (служебных) обязанностей на Чернобыльской АЭС, а также лица, получившие статус семьи шехида.

Эти услуги связаны с государственной регистрацией права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, выдачей выписки из реестра, технических документов (паспорт и план-измерение), проведением межевых работ для регистрации прав на земельные участки, выдачей справки из государственного реестра об ограничениях прав на имущество (обременении), государственной регистрацией ипотеки, а также с другими юридическими действиями в отношении недвижимого имущества.