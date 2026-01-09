Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Азербайджане расширен круг лиц, освобожденных от госпошлины

    Внутренняя политика
    • 09 января, 2026
    • 16:40
    В Азербайджане расширен круг лиц, освобожденных от государственной пошлины.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в законы "О государственной пошлине" и "О государственном реестре недвижимого имущества".

    Согласно новой статье, добавленной в законы, от государственной пошлины за некоторые услуги и юридические действия освобождаются лица, которым установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, в связи с событиями 20 января 1990 года, а также в связи с исполнением воинских (служебных) обязанностей, в том числе воинских (служебных) обязанностей на Чернобыльской АЭС, а также лица, получившие статус семьи шехида.

    Эти услуги связаны с государственной регистрацией права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество, выдачей выписки из реестра, технических документов (паспорт и план-измерение), проведением межевых работ для регистрации прав на земельные участки, выдачей справки из государственного реестра об ограничениях прав на имущество (обременении), государственной регистрацией ипотеки, а также с другими юридическими действиями в отношении недвижимого имущества.

    госпошлина льготы Ильхам Алиев законодательство шехиды недвижимость
    Azərbaycanda dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsi genişləndirilib

    Лента новостей