Tramp Qəzzaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 17:35
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzza zolağına səfər edəcəyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Time" jurnalına müsahibəsində bildirib.
"Mən bunu edəcəyəm. Bəli, edəcəyəm", - Tramp jurnalistin müvafiq sualına cavab verib.
D.Tramp, həmçinin bildirib ki, onun sülh planında nəzərdə tutulan Qəzza üzrə Sülh Şurası artıq yaradılıb və ona bu şuranın sədri olmağı təklif ediblər: "Sülh Şurası nüfuzlu insanlardan ibarət olacaq və onun Yaxın Şərqdə çox təsiri olacaq".
ABŞ liderinin fikrincə, Yaxın Şərq regionu hazırda nadir birlik nümayiş etdirir: "İndi HƏMAS istisna olmaqla, hamı həqiqətən birləşib".
Bununla belə, D.Tramp vurğulayıb ki, HƏMAS əldə olunan razılaşmalara qarşı çıxarsa, Sülh Şurası hərəkatı məsuliyyətə cəlb edə biləcək.
Son xəbərlər
12:05
Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"Biznes
12:04
Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdimXarici siyasət
12:02
AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edibDigər
12:01
KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilərDigər ölkələr
11:59
Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölübRegion
11:58
Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaqXarici siyasət
11:58
Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"Biznes
11:53
Parlament Ali Məhkəməyə hakimlərin təyin edilməsini təsdiqləyibMilli Məclis
11:52