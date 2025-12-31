İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiyada neft emalı zavoduna PUA hücumu yanğına səbəb olub

    Rusiyanın Tuapse şəhərindəki neft emalı zavodunda pilotsuz təyyarə hücumu yanğına səbəb olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Krasnodar diyarının Operativ Qərargahı xəbər verib.

    "Neft emalı zavodunda 300 kvadrat metr ərazini əhatə edən yanğın söndürülüb", - açıqlamada bildirilib.

    Yanğını söndürmək üçün ümumilikdə 64 nəfər və 16 texnika cəlb edilib.

    Yerli teleqram kanalları daha əvvəl neft emalı zavodunda partlayışlar barədə xəbər yayıb, lakin ölən və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

    В российском Туапсе из-за атаки дронов возник пожар на НПЗ

