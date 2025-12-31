В российском Туапсе из-за атаки дронов возник пожар на НПЗ

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    • 31 декабря, 2025
    • 06:19
    В результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в российском Туапсе возник пожар.

    Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.

    "На территории НПЗ пожар также потушили - на площади в 300 квадратных метров", - приводятся подробности в сообщении.

    Уточняется, что всего к ликвидации возгорания были привлечены 64 человека и 16 единиц техники.

    Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах на НПЗ, сведений о пострадавших и нанесенном ущербе нет.

