В российском Туапсе из-за атаки дронов возник пожар на НПЗ
В регионе
- 31 декабря, 2025
- 06:19
В результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в российском Туапсе возник пожар.
Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.
"На территории НПЗ пожар также потушили - на площади в 300 квадратных метров", - приводятся подробности в сообщении.
Уточняется, что всего к ликвидации возгорания были привлечены 64 человека и 16 единиц техники.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах на НПЗ, сведений о пострадавших и нанесенном ущербе нет.
