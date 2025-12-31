Çin raketi kosmik hədəfləri aşkarlamaq üçün peykləri orbitə buraxıb
Digər ölkələr
- 31 dekabr, 2025
- 06:09
Çinin "Çançjen-7A" raket daşıyıcısı çərşənbə günü kosmik hədəfləri aşkarlamaq üçün yeni texnologiyaların sınaqdan keçirilməsi məqsədilə "Şijyan A" və B peyklərini orbitə çıxarıb.
"Report"un xəbərinə görə, CCTV bu barədə məlumat verib.
Raket Pekin vaxtı ilə səhər saat 6:40-da (Bakı vaxtı ilə saat 2:40) Haynan adasındakı Vençan kosmodromundan buraxılıb. Peyklər buraxılış vasitəsindən ayrıldıqdan sonra təyin olunmuş orbitlərə uğurla daxil olublar.
Peyklərdən əsasən kosmik tədqiqatlar, təcrübələr və müxtəlif yeni texnologiyaların sınaqdan keçirilməsi üçün istifadə olunacaq.
Son xəbərlər
06:27
XİN-dən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrikXarici siyasət
06:09
Çin raketi kosmik hədəfləri aşkarlamaq üçün peykləri orbitə buraxıbDigər ölkələr
05:46
Netanyahu: İran ballistik raket istehsalını bərpa edirDigər ölkələr
05:22
İspaniya IFAB-da futbolun ofsayd qaydalarını dəyişdirmək planlarını açıqlayıbFutbol
04:52
Foto
Peruda qatarların toqquşması nəticəsində bir maşinist ölüb, onlarla insan yaralanıbDigər ölkələr
04:16
Cənubi Kaliforniya dağlarında üç turist ölü tapılıbDigər ölkələr
03:38
Rumıniya Ukrayna üçün silah alışı proqramına qoşulubDigər ölkələr
03:09
Netanyahu: İsrail və ABŞ "İbrahim sazişləri"ni genişləndirməyi nəzərdə tuturlarDigər ölkələr
02:48