Китайская ракета вывела на орбиту спутники для обнаружения космических целей

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7А" ("Великий поход-7А") в среду вывела на орбиту спутники "Шицзянь-29" А и Б (Shijian A и B) для испытания новых технологий по обнаружению космических целей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 06:40 по пекинскому времени (в 02:40 по Баку). Спутники после отделения от носителя успешно вышли на заданную орбиту.

Аппараты будут использоваться главным образом для исследования космической среды, проведения экспериментов и испытания различных новых технологий.