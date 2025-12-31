Китайская ракета вывела на орбиту спутники для обнаружения космических целей
Другие страны
- 31 декабря, 2025
- 05:03
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7А" ("Великий поход-7А") в среду вывела на орбиту спутники "Шицзянь-29" А и Б (Shijian A и B) для испытания новых технологий по обнаружению космических целей.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил телеканал CCTV.
Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 06:40 по пекинскому времени (в 02:40 по Баку). Спутники после отделения от носителя успешно вышли на заданную орбиту.
Аппараты будут использоваться главным образом для исследования космической среды, проведения экспериментов и испытания различных новых технологий.
