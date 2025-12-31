İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 31 dekabr, 2025
    • 08:00
    Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Mehriban Əliyeva Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü yeni il
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

    Son xəbərlər

    08:14

    KİV: Pentaqon əsas podratçının işinə nəzarət edə bilmir

    Digər ölkələr
    08:00

    Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    07:35

    Rusiyada neft emalı zavoduna PUA hücumu yanğına səbəb olub

    Region
    07:07

    Qvineyanın hazırkı dövlət başçısı prezident seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    06:27

    XİN-dən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik

    Xarici siyasət
    06:09

    Çin raketi kosmik hədəfləri aşkarlamaq üçün peykləri orbitə buraxıb

    Digər ölkələr
    05:46

    Netanyahu: İran ballistik raket istehsalını bərpa edir

    Digər ölkələr
    05:22

    İspaniya IFAB-da futbolun ofsayd qaydalarını dəyişdirmək planlarını açıqlayıb

    Futbol
    04:52
    Foto
    Video

    Peruda qatarların toqquşması nəticəsində bir maşinist ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti