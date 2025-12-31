Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 31 dekabr, 2025
- 08:00
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
