Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира
Внутренняя политика
- 31 декабря, 2025
- 08:00
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Report представляет публикацию:
