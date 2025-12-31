İspaniya IFAB-da futbolun ofsayd qaydalarını dəyişdirmək planlarını açıqlayıb
Beynəlxalq Futbol Assosiasiyası Şurası (IFAB) 20 yanvar 2026-cı il tarixində keçiriləcək iclasında ofsayd qaydalarına dəyişikliklər etməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə 30 dekabrda İspaniyanın AS qəzeti xəbər verib.
Dəyişikliklər qəbul edilsə, yeni qaydalar 2026/27-ci illər mövsümündən etibarən qüvvəyə minə bilər. Qəzetin məlumatına görə, London iclasında ofsayd qaydalarının mümkün dəqiqləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Mövcud qaydalara görə, ofsayd, hücum edən oyunçunun bədəninin qol vura biləcəyi hər hansı bir hissəsi, qapıçı da daxil olmaqla, son müdafiə olunan futbolçudan daha çox rəqibin qapısına yaxın olduqda qeyd olunur.
Söhbət keçmiş futbolçu və məşqçi, hazırda FIFA-nın Dünya Futbolunun İnkişafı üzrə direktoru vəzifəsində çalışan Arsen Venger tərəfindən hazırlanmış "Venger Qanunu" kimi tanınan ofsayd qaydasından gedir. Vengerin təşəbbüsünə görə, ofsayd yalnız hücumçu ilə müdafiəçi arasında görünən boşluq olduqda qəbul ediləcək. Əgər oyunçular bir-birinin ardınca düzülüblərsə, hətta qismən, məsələn, hücumçunun dabanı müdafiəçinin ayağı ilə eyni səviyyədədirsə, onda ofsayd sayılmayacaq.