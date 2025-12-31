Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Испании сообщили о планах IFAB изменить правила офсайда в футболе

    Футбол
    • 31 декабря, 2025
    • 03:55
    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует рассмотреть изменение правил определения офсайда на своем собрании 20 января 2026 года.

    Как передает Report, об этом 30 декабря сообщает испанская газета AS.

    В случае принятия изменений, новые правила могут вступить в силу с сезона 2026/27. На собрании в Лондоне будет обсуждаться возможное уточнение порядка определения офсайда, уточняет газета.

    Согласно действующему регламенту офсайд фиксируется, если любая часть тела атакующего игрока, которой можно забить гол, находится в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.

    Речь идет о правиле офсайда, известном как "закон Венгера" - его автором является Арсен Венгер, бывший футболист и тренер, ныне занимающий должность директора по развитию мирового футбола в ФИФА. Согласно инициативе Венгера, офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между нападающим и защитником есть видимый зазор. Если игроки находятся на одной линии - даже частично, например, если пятка форварда совпадает по уровню с подъемом стопы защитника, - положения вне игры не будет.

